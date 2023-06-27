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обновлено 07:46

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 июня

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

07:46. Посылку, собранную администрацией города Орла, доставили в подразделение, переброшенное к Шебекину Белгородской области для охраны границ. В доставке груза лично приняла участие первый вице-мэр Орла Ирина Проваленкова, которая отвечает за координацию сбора посылок в зону СВО.

00:12. Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» «использовали втемную». По его словам, бойцы ЧВК могут подписать контракт с Минобороны, а те, кто откажется, могут уйти в Белоруссию.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 июня

Мэрия Липецка отправила гуманитарную помощь в зону СВО. В этот раз российским бойцам, «по их заказу», повезли три лодки, 150…

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