Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 июня

07:46. Посылку, собранную администрацией города Орла, доставили в подразделение, переброшенное к Шебекину Белгородской области для охраны границ. В доставке груза лично приняла участие первый вице-мэр Орла Ирина Проваленкова, которая отвечает за координацию сбора посылок в зону СВО.

00:12. Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» «использовали втемную». По его словам, бойцы ЧВК могут подписать контракт с Минобороны, а те, кто откажется, могут уйти в Белоруссию.