CNN: Запад просил Украину не бить по территории России во время марша ЧВК «Вагнер»

Во время марша основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который российские власти расценили как мятеж, западные страны обратились к Украине с просьбой не использовать «хаос внутри России» для нанесения ударов. По словам американского чиновника, которые приводит CNN, такое предостережение было сделано, чтобы избежать впечатления, будто Запад и Киев помогают Евгению Пригожину и угрожают российскому суверенитету.

«Послание было таким: не раскачивайте лодку. Союзники предостерегали украинцев от того, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите ударов по военным объектам внутри России»,— рассказал собеседник телеканала. По его словам, сообщение было передано на уровне министров иностранных дел, их заместителей и послов.

CNN также утверждает, что американские чиновники связывались и с российской стороной по неформальным каналам и убеждали, что Запад не имеет отношения к происходящему. Они также призывали Москву поддерживать безопасность своего ядерного потенциала.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов.

Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Милена Костерева