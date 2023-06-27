Власти назвали фейком информацию о выплатах за подселение белгородских и курских беженцев к воронежцам

Фейковыми назвали власти Воронежской области расклеенные в облцентре объявления о старте программы помощи беженцам «Своих не бросаем» с обещанием вознаграждения всем, кто согласится поддержать вынужденных переселенцев из Белгородской и Курской областей. Об этом сообщил региональный департамент соцзащиты.

В объявлении говорится, что «неравнодушные граждане», которые подселят в свои дома и квартиры беженцев, получат выплаты от департамента соцзащиты региона. Однако ведомство такое объявление не распространяло, а размещаются все эвакуированные в Воронежскую область граждане в пунктах временного размещения (ПВР).

В апреле губернатор Александр Гусев сообщил, что в 100 ПВР на территории региона живут более 6 400 беженцев. При этом в феврале 2022 года господин Гусев отмечал, что Воронежская область сможет принять до 7 тысяч вынужденных переселенцев.

Связанные со специальной военной операцией фейки регулярно распространяются в регионах Черноземья после 24 февраля 2022 года. Так, недавно курские власти опровергли информацию о схронах оружия террористов на территории региона. В марте правительство Белгородской области со ссылкой на ГУ МЧС субъекта сообщило о поступлении жителям региона фейковых звонков с извещением о якобы «заминированных зданиях и социальных объектах». В феврале из-за хакерской атаки жители Черноземья услышали по радио о мнимой угрозе ракетного удара.

Алина Морозова