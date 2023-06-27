За минувшие сутки ВСУ нанесли по Белгородской области семь ударов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram информацию об ударах, нанесенных ВСУ по региону 26 июня.

Все они пришлись на Шебекинский горокруг. Всего зафиксировано семь прилетов. По селу Терезовка было выпущено пять минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — два. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский горокруг подвергся интенсивным обстрелам со стороны Украины в конце мая и в начале июня. Из-за этого тысячи жителей эвакуировались в пункты временного размещения. Сейчас интенсивность обстрелов снизилась. С середины июня защиту Белгородской области, подвергающейся обстрелам со стороны Украины, прибывают дополнительные силы. У границ укрепляются подразделения «Ахмата», а Министерство обороны рассказывает об уничтожении вражеской артиллерии, которая атакует населенные пункты региона.

Dчера Шебекинская больница официально возобновила прием пациентов, сегодня глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил о возобновлении работы торговых предприятий. Обсуждается вопрос о возможном возвращении жителей в Шебекино.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова