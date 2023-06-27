Премьер Испании назвал запутанной информацию о мятеже в РФ

Премьер Испании Педро Санчес считает, что необходимо с большим вниманием следить за происходящем в России. По его мнению, ситуация запутанная.

«Я думаю, что есть много очень запутанной информации»,— сказал господин Санчес радиостанции Cadena SER (перевод ТАСС).

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев