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Коммерсантъ FM
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Помощник президента Бразилии: никто не заинтересован в ослаблении РФ

Помощник по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что его страна заинтересована в нормализации ситуации в России. По его словам, никто не хочет ослабления РФ.

«Мы не знаем, как будет разворачиваться (ситуация.— "Ъ") дальше. Мы заинтересованы в нормализации. Никто не заинтересован в ослабленной России»,— сказал господин Аморим (цитата по G1).

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

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