США объявили о планах добиваться выдачи Пригожина

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет добиваться выдачи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашения об экстрадиции. Господин Миллер отметил, что Белоруссия к ним не относится.

«У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией... Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции»,— сказал представитель Госдепа (цитата по «РИА Новости»).

24 июня Кремль заявил, что Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию. 25 июня пресс-служба основателя ЧВК сообщила, что он пока не вышел на нормальную связь. О его местоположении ничего не известно. В последний раз Евгения Пригожина видели, когда он покидал Ростов-на-Дону.

Вечером 23 июня основатель ЧВК обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут маршем на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления Евгения Пригожина «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.

На этом фоне проводились переговоры об урегулировании ситуации с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. Бойцы ЧВК «Вагнер», по заверению Евгения Пригожина, разворачивают колонны и уходят в полевые лагеря.

Подробности о мятеже ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Эрдни Кагалтынов