В Ярославской области ужесточат штрафы за нарушение режима тишины

В Ярославской области собираются ужесточить штрафы за нарушение дневного и ночного режима тишины. Поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» на рассмотрение думы внес губернатор Михаил Евраев.

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В регионе действуют два вида штрафов. За нарушение дневного режима тишины с 13 до 15 часов граждане могут получить предупреждение или штраф от 200 руб. до 1 тыс. руб. Новая норма уже не предполагает вынесение предупреждения, а сам штраф составит фиксированные 1,5 тыс. руб. Должностным лицам нарушение режима тишины обойдется в 10 тыс. руб., юридическим лицам — в 20 тыс.

Ужесточатся штрафы за нарушение режима тишины и в ночное время. Согласно действующей статье закона, нельзя шуметь с 22:00 и до 6:00 утра (в летнее время режим тишины начинается с 23:00). Штраф для граждан сейчас составляет от 200 руб. до 2 тыс. руб. Поправки предлагают увеличить сумму до 3 тыс. руб. При этом из списка шумящих нарушений исключается срабатывание автомобильной и любой другой охранной сигнализации.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», до 2 тыс. руб. власти хотят поднять штраф за безбилетный проезд в Ярославле и до 3 тыс. — за парковку на газонах автомашин частных лиц.

Андрей Иванов