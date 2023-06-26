ВВС Дании на два года раньше заменят F-16 на F-35 для передачи истребителей Украине

Военно-воздушные силы Дании планируют вывести из эксплуатации истребители F-16 и заменить их на F-35 к 2025 году, а не к 2027-му, как планировалось ранее, чтобы ускорить передачу F-16 Украине, заявил исполняющий обязанности главы датского Минобороны Троелс Лунд Поульсен.

«Мы можем ввести F-35 в эксплуатацию раньше, чем планировалось. И поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда самолеты F-16 могут быть списаны раньше»,— сказал господин Поульсен (цитата по DR).

Исполняющий обязанности министра заявил, что украинские летчики должны пройти в Дании шесть-восемь месяцев обучения по управлению F-16, прежде чем передача истребителей станет возможна. Он отметил, что решение о передаче самолетов Украине нельзя принять до того, как летчики пройдут обучение. Истребители пробудут в Дании до 2024 года, заявил господин Поульсен.

23 июня стало известно, что Дания попросила у США помощи в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16.

Politico сообщало, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. При этом Вашингтон еще не определился, будет ли он сам поставлять F-16 Киеву, или же этим займутся европейские союзники. Нидерланды допускали, что начнут обучение украинских пилотов этим летом.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов