NYT: Белый дом обеспокоен темпами украинского наступления

Некоторые чиновники из администрации президента США Джо Байдена беспокоятся о темпах украинского контрнаступления, хотя и публично призывают мировое сообщество быть более терпеливыми, пишет The New York Times (NYT). По мнению неназванного высокопоставленного американского чиновника, результаты первых двух недель наступления вооруженных сил Украины «отстают от графика».

Другой собеседник The New York Times из администрации американского президента заявил, что темп контрнаступательной операции оказался более медленным. В то же время он указал, что такое развитие ситуации не было неожиданностью в связи с «обширной обороной России». Собеседник газеты также призвал отказаться от общих выводов по первому этапу украинской операции.

По данным NYT, стратегия Украины заключалась в нанесении ударов по нескольким объектам, чтобы найти слабое место в российской обороне. В свою очередь, Россия, которая «месяцами готовилась к атаке», пытается замедлить украинские войска с помощью мин, артиллерии и ударных вертолетов, отмечает издание.

Также The New York Times пишет, что США признают, что как минимум 17 полученных Украиной боевых машин пехоты Bradley, были повреждены или уничтожены.

Российское Министерство обороны сообщало о «попытках контрнаступления» ВСУ с 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление украинских вооруженных сил развивается «медленнее, чем хотелось бы». Такой темп украинский президент объяснял необходимостью сохранить жизни солдат. Кроме того, по его словам, контрнаступление осложняется тем, что территория 200 тыс. кв. км заминирована российскими войсками.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».