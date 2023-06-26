NYT: США признают, что Украина потеряла более 15% боевых машин Bradley

США признают, что как минимум 17 полученных Украиной боевых машин пехоты (БМП) Bradley, были повреждены или уничтожены. Это более 15% от обещанного числа БМП, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

По данным газеты, «ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины». Как утверждает американский чиновник, российские войска «доказали свою способность заполнять некоторые минные поля, разминированные с помощью западного оборудования». По его словам, украинские военные в некоторых местах вдоль линии фронта «делают паузы, чтобы переоценить, какие тактики и методы прорыва и расчистки работают лучше всего».

NYT писала, что Украина заплатила подрядчикам «сотни миллионов долларов за оружие», которое в итоге не было доставлено, а его часть была настолько ветхой, что ее пришлось разобрать на запчасти. По данным газеты, около 30% арсенала Украины находится в ремонте. 16 июня Вашингтон анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи на $205 млн. Американские власти направили более $40 млрд на военную помощь Украине с начала российской военной операции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер