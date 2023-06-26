Президент Ирана поддержал действия Путина во время мятежа Пригожина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. В пресс-службе Кремля уточнили, что в ходе переговоров господин Раиси выразил полную поддержку российских властей в связи с событиями 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» с участием 25 тыс. бойцов.

Кроме того, господа Путин и Раиси обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание практической реализации имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта. Президенты России и Ирана также затронули некоторые вопросы международной повестки, в том числе обеспечение стабильности в Закавказье и урегулирование сирийского конфликта.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным. Бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен был уехать в Белоруссию. По данным источников «Ъ», дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении Евгения Пригожина так и не было прекращено.

На фоне событий с Евгением Пригожиным Владимир Путин провел ряд телефонных с переговоров с иностранными коллегами, в том числе с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентом Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом. Все они выразили поддержку президенту России.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Милена Костерева