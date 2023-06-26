Райффайзенбанк с июля введет комиссию за пополнение карт через чужие банкоматы

Райффайзенбанк сообщил, что с 1 июля вводит комиссию 1,5% за внесение наличных на дебетовые карты через банкоматы сторонних кредитных организаций. Ограничения касаются сумм свыше 300 тыс. за один календарный месяц. Внесение любых сумм через банкоматы Райффайзенбанка и его банков-партнеров остается бесплатным.

С 20 июня Райффайзенбанк начал брать, по сути, заградительную комиссию за зачисление долларов из других банков — 50% от суммы перевода, но не более $500. Мера не касается входящих переводов на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов Private Banking. В банке говорили, что изменились рыночные условия, и он вынужден ограничить количество таких операций в долларах.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Валютные переводы заграждают комиссией».

Лаура Кеффер