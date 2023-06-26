«Вкусно — и точка» повысила цены в кафе

Сеть «Вкусно — и точка» с сегодняшнего дня, 26 июня, повысила цены в своих кафе, в некоторых случаях стоимость выросла на 10 руб. В компании это объясняли ростом себестоимости продукции.

В частности, круассан с ветчиной и сыром стал стоить 150 руб. вместо 139 руб., чизкейки с разными вкусами — 185 руб. вместо 175 руб., сообщает «РИА Новости».

McDonald's в мае 2022 года объявил об уходе с российского рынка. Активы сети купил предприниматель Александр Говор, ее переименовали во «Вкусно — и точка». Первые рестораны в России открылись в июне того же года. Выручка «Вкусно — и точка» в 2022 году сократилась на 2,3%. 22 июня сеть запустила доставку через собственное приложение в 122 городах.

Лаура Кеффер