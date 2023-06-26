Байден обошел Трампа в опросе NBC

Президент Джо Байден обошел республиканца Дональда Трампа «в гипотетическом матче-реванше» на выборах 2024 года, показал опрос NBC News. Согласно ему, господина Байдена поддержали 49% опрошенных избирателей, господина Трампа — 45%.

Опрос проводился 16–20 июня. В нем приняли участие 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Погрешность оценивается в плюс-минус 3,1 процентного пункта, пишет Bloomberg.

Исследование показало, что действующего президента США в основном поддерживают темнокожие, а Дональд Трамп наиболее популярен среди сельских избирателей. Поддержка экс-президента среди республиканцев в апреле выросла с 46% до 51%, несмотря на новое дело против него из-за хранения секретных документов. По данным NBC, больше респондентов были обеспокоены физическим и психическим здоровьем господина Джо (68%) на посту президента, чем здоровьем господин Трампа (55%).

9 июня Дональду Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. Если его признают виновным, ему грозит несколько десятков лет тюрьмы. Однако суд не стал устанавливать какие-либо ограничения или залог в отношении экс-президента. Он не признал вину, назвав обвинения против него злоупотреблением властью и вмешательством в выборы.

Подробности — в материале «Ъ» «Обвиняемый — доверяемый».

Лаура Кеффер