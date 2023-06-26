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Коммерсантъ FM
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Минфин рассматривает привязку нефтяных налогов к Dubai вместо Brent со снижением дисконта

Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал «Ведомостям» о возможных вариантах изменения принципа начисления налогов на нефтяные доходы с привязкой цены российского сорта Urals к иностранным маркам. По его словам, рассматривается снижение предельного максимального дисконта к Brent и привязка к котировке Dubai, но с уменьшением дисконта при определении цены Urals для налогообложения. Как сообщал «Ъ», привязать расчет к Dubai ранее предложила «Роснефть».

Минфин рассчитывает величину налогов на продажу Urals по рыночной цене эталонного сорта, уменьшенной на размер скидки. С июля максимальный дисконт Urals к Brent для целей налогообложения составляет $25 за баррель.

Первый вариант, который рассматривает Минфин,— это снижение предельного дисконта к Brent с $25 до $20. Как отметил господин Сазанов, решение еще не принято и, «соответственно, не определена дата, когда этот новый предел цены может начать действовать».

Второй вариант — привязка к Dubai. Минфин готов начать обсуждать этот вариант осенью. Замглавы Минфина вместе с тем отмечает, что размер предельного дисконта должен быть меньше, чем к Brent. «Например, вместо текущего дисконта к Brent $25 можно рассматривать Dubai минус $20 или $21. Либо вместо обсуждаемого сейчас Brent минус $20 скидка к Dubai должна быть $15–16 соответственно»,— сказал господин Сазанов.

Замминистра отметил, что Минфин не поддержит переход на Dubai без изменения дисконта, потому что это приведет к снижению доходов бюджета. Однако ведомство «открыто к предложениям нефтяных компаний или Минэнерго по возможному размеру скидки». «Но пока в Минфин не поступали предложения от них по размеру дисконта к котировке Dubai»,— добавил замглавы Минфина.

Источник «Ведомостей», близкий к одной из нефтяных компаний, считает снижение дисконта к Brent более простым вариантом. Однако он может привести к «бесконечным дискуссиям, потому что размер дисконта придется постоянно пересматривать». Привязку к Dubai он считает более правильной, хоть и более сложной. «По смыслу это более правильный вариант: этот сорт ближе к Urals по характеристикам и рынкам сбыта»,— объяснил собеседник агентства.

По информации «Ъ», «Роснефть» в мае предложила правительству использовать котировку сорта Dubai вместо Brent при расчете НДПИ и экспортной пошлины. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai, тогда как европейский сорт Brent мало представлен. Сама «Роснефть» уже перешла на привязку к Dubai для поставок Urals. В Минфине «прорабатывают» эту идею.

Подробнее о предложении «Роснефти» — в материале «Ъ» «Dubai как нефть».

Леонид Уварчев

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