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Коммерсантъ FM
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Байден и Трюдо обсудили ситуацию в России

Президент США Джо Байден и премьер Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию с «внутренней безопасностью в России».

Белый дом сообщил, что вопрос о ситуации в РФ обсуждался в рамках «тесной координации с союзниками и партнерами». «Лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и обсудили ситуацию в России»,— говорится в сообщении Белого дома.

Господин Трюдо написал в Twitter, что Канада «поддерживает тесное взаимодействие с союзниками и партнерами по всему миру» в рамках наблюдения за «развитием ситуации в сфере безопасности в России». «Я говорил об этом с Байденом. Мы будем поддерживать связь по этому вопросу»,— добавил канадский премьер.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев

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