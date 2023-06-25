В Липецке восстановили автобусное сообщение, перевозчики отменили некоторые рейсы

Автобусное сообщение в Липецке возобновили, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области. Практически все рейсы выполняются по расписанию, однако некоторые из них отменили перевозчики.

«В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые — отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала»,— сказано в сообщении.

Вчера, 24 июня, власти отменили все автобусные рейсы из Липецка и области в Воронежскую область, а также проходящие через нее. В регионе также была перекрыта федеральная трасса М-4 «Дон». Часть дорог намеренно разрушили.

Это произошло после того, как как основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Олеся Павленко