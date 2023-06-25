Песков: вряд ли кадровые перестановки в Минобороны могли обсуждаться при переговорах о мятеже

Кадровые перестановки в Минобороны вряд ли были предметом переговоров об урегулировании вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли по-прежнему Владимир Путин министру обороны Сергею Шойгу, представитель Кремля только сказал, что ему «неизвестно о каких-то изменениях в этой связи».

«Эти вопросы (кадровых перестановок в Минобороны.— "Ъ") входят в исключительную прерогативу и компетенцию верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов»,— сказал господин Песков журналистам. Так он ответил на вопрос о том, будут ли перестановки в Минобороны и было ли это частью условий, которые обговаривались с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.

На этом фоне проводились переговоры по урегулированию ситуации с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их итогам российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель должен отправиться в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер», по заверению господина Пригожина, разворачивают колонны и уходят в полевые лагеря.

Леонид Уварчев