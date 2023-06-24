Украинская армия намерена воспользоваться попыткой мятежа в России

Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что ВСУ обязательно воспользуются внутриполитической ситуацией в России. Советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что Киев внимательно следит за «военным переворотом». Об этом господа Сак и Череватый заявили в беседе с The Independent.

Как заявил Сергей Череватый, Украина давно ждала, что «зависимость России от наемников даст обратный эффект». По его словам, Киев давно предсказывал события подобные тем, что происходят сейчас в России. «Мы обязательно воспользуемся замешательством противника»,— добавил господин Череватый.

Юрий Сак в свою очередь подчеркнул, что ВСУ по-прежнему сосредоточены на передовой. «Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот случай не исключение»,— сказал он.

Вчера вечером, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Свой поступок он назвал «Маршем справедливости». После заявлений господина Пригожина ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции.

Позднее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. Они шли весь день. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России». После этого Евгений Пригожин заявил, что ЧВК разворачивает колонны и уходит в обратном направлении.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов