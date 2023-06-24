СКЖД: железнодорожные вокзалы Ростов-Главный и Ростов-Пригородный работают штатно

Железнодорожные вокзалы в Ростове-на-Дону Ростов-Главный и Ростов-Пригородный работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Telegram.

«Пик отправки пассажиров на вокзалах пришелся на момент отмены междугородних автобусных маршрутов из-за закрытия движения по автотрассам. В данный момент загрузка обоих вокзальных комплексов составляет не более 50%. Кассовые зоны работают в обычном режиме»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее сегодня, 24 июня, корреспондент «Ъ» сообщал о больших очередях на пригородном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону.

Сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством. Накануне он обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов