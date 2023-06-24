МИД РФ предостерег Запад от попыток использования мятежа в России

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с ситуацией в стране. Внешнеполитическое ведомство заявило, что попытка вооруженного мятежа играет на руку внешним врагам России. МИД также предостерег Запад от использования ситуации в своих целях.

«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского»,— говорится в заявлении МИДа в Telegram.

Министерство подчеркивает, что попытка вооруженного мятежа не находит отклика в российском обществе. В МИДе считают, что устремления заговорщиков направлены на дестабилизацию ситуации в РФ.

В заявлении отмечается, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение безопасности. МИД высоко оценил понимание этой позиции союзниками и зарубежными партнерами России.

Накануне о готовности внести вклад в урегулирование ситуации в России заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством. Власти Липецкой области сообщают, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории региона.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов