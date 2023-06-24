Ozon ограничил оформление заказов в южных регионах

Ритейлер Ozon сообщил, что временно ограничил в южных регионах возможность оформления заказов, а также отгрузку товаров. Сколько продлятся ограничения, неизвестно. В компании заверили, что стараются обеспечить бесперебойную работу сервиса.

«В южных регионах нам пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации, также из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке»,— сказали ТАСС в пресс-службе.

В Ozon уточнили, что продлили сроки хранения заказов в пунктах, которые работали с перебоями. Компания также пообещала, что рейтинги продавцов, которые пока не могут отгрузить товары, не пострадают.

Меры безопасности начали вводить в нескольких российских регионах после того, как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Сегодня, 24 июня, основатель ЧВК заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 «Дон» из-за многокилометровых пробок.

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Лаура Кеффер