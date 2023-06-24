ФСИН отрицает информацию о бунтах в СИЗО Москвы и Ростовской области

Информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности, заявили в пресс-службе столичного управления ФСИН. Исправительные учреждения в Ростовской области также работают в обычном режиме, заявили в региональном ГУ ФСИН.

В столичном ФСИН уверяют, что «все спокойно». «Информация, которая распространяется в Telegram-каналах и средствах массовой информации, не соответствует действительности»,— сказал «РИА Новости» представитель пресс-службы.

В Ростовской области также никаких инцидентов в исправительных учреждениях не зафиксировано, заверили во ФСИН. «Все спокойно, учреждения работают в штатном режиме. ЧП или беспорядков никаких не было»,— заявил «Интерфаксу» представитель ведомства.

Ранее основатель «Руси сидящей» (организация внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) Ольга Романова (признана иностранным агентом) сообщила о бунте в ростовской колонии. Telegram-канал Avtozak LIVE написал о бунте в столичном СИЗО №5 («Водник»), канал ВЧК ОГПУ — о бунте в СИЗО №2 («Бутырка»).

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции. Ограничения в российских регионах стали вводить после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер