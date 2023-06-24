Зеленский назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» проявлением слабости России

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал комментарий о захвате ЧВК «Вагнер» военных и инфраструктурных объектов на Юге России. По его мнению, ситуация показывает «полномасштабную слабость России».

«Сохраняем нашу прочность, единство и силу. Все наши командующие, все наши воины знают, что делать»,— говорится в обращении Владимира Зеленского.

Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК контролирует военные объекты города. ФСБ возбудила уголовное дело.

Владимир Путин признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться. В ходе своего видеообращения господин Путин также заявил, что распрями «могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри».

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер