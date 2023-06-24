РЖД сообщили о штатной работе поездов в Ростове и Воронеже

Российские железные дороги сообщили о штатной работе поездов в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем. В РЖД заявили о проведении мер для бесперебойной работы транспорта.

«Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта»,— сообщили в РЖД, передает ТАСС.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что поезда по междугородным и пригородным маршрутам в регионе следуют по расписанию.

В Воронежской области, а также Москве и Подмосковье 24 июня ввели режим КТО. В регионах отменяются массовые мероприятия. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево сообщили, что работают в штатном режиме.

Меры безопасности в регионах России усиливаются с позднего вечера 23 июня, после публичных обвинений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в обстреле позиций компании со стороны Минобороны. К утру 24 июня он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону.

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Лусине Баласян