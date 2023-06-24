Песков: Путин выступит с обращением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Накануне в пятницу основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по его позициям. Он заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Минобороны отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила в отношении господина Пригожина уголовное дело о военном мятеже. В ряде регионов РФ вводятся ограничения. Так, в Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта из-за передвижения военной техники, там образовались пробки.

Национальный антитеррористический комитет России утром в субботу сообщил о введении на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей режима контртеррористической операции «в целях пресечения возможных террористических актов».

Михаил Волкодав

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