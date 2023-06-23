Украина сообщила о возвращении пяти военнопленных из Венгрии

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил о возвращении еще двоих военнопленных, переданных Русской православной церковью властям Венгрии. Всего было передано 11 военнопленных. 20 июня посольство Украины в Будапеште вывезло троих.

«Таким образом, украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников. Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным»,— написал господин Николенко в своем Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

8 июня в Московском патриархате сообщили, что при посредничестве РПЦ группу украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии. Передачу объяснили «побуждениями христианского человеколюбия».

9 июня Олег Николенко сообщил, что передачу пленных провели без согласования с Украиной, а на территории Венгрии их держат в изоляции, в контакте с украинским посольством отказывают. Венгерский госсекретарь по международным делам Золтан Ковач ответил, что в доступе к военнопленным не отказывали, а «освобожденные в России» солдаты приехали в Венгрию по своей воле.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян