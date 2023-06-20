МИД Украины сообщил о возвращении троих военнопленных из Венгрии

Посольство Украины в Будапеште вывезло из Венгрии троих из одиннадцати украинских военнопленных. О передаче их венгерским властям сообщала Русская православная церковь (РПЦ) 8 июня. Украинские дипломаты продолжают работу по возвращению оставшихся военнопленных.

О возвращении троих военнопленных сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Они уже на украинской территории, им оказывают всяческую поддержку»,— написал он в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

8 июня в Московском патриархате сообщили, что при посредничестве РПЦ группу украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии. Передачу объяснили «побуждениями христианского человеколюбия». Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен позднее уточнил, что речь идет об 11 военнопленных.

9 июня Олег Николенко сообщил, что передачу пленных провели без согласования с Украиной, а на территории Венгрии их держат в изоляции, в контакте с украинским посольством отказывают. Венгерский госсекретарь по международным делам Золтан Ковач ответил, что в доступе к военнопленным не отказывали, а «освобожденные в России» солдаты приехали в Венгрию по своей воле.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян