По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты оповещения граждан. Взрывы слышны на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает «Страна.ua». Также раздались взрывы в Днепропетровской области. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют на фоне российской военной операции. В частности, ее объявляли по всей стране 6 июня. Ночью 19 июня взрывы были зафиксированы в Одессе и Запорожье. 22 июня взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге. В июне украинские военные перешли в контрнаступление.

Лаура Кеффер