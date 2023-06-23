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Коммерсантъ FM
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По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты оповещения граждан. Взрывы слышны на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает «Страна.ua». Также раздались взрывы в Днепропетровской области. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют на фоне российской военной операции. В частности, ее объявляли по всей стране 6 июня. Ночью 19 июня взрывы были зафиксированы в Одессе и Запорожье. 22 июня взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге. В июне украинские военные перешли в контрнаступление.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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