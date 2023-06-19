В восточной части Украины объявлена воздушная тревога. В Одессе и Запорожье произошли взрывы.

Воздушная тревога продолжает действовать в Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донбасса, следует из карты оповещений. Ранее тревога также действовала в Сумской, Одесской и Николаевской областях.

Взрывы в Одессе произошли в результате работы средств противовоздушной обороны, передает УНИАН со ссылкой на воздушные силы. Телеканал ТСН сообщил, что в городе произошли «мощные взрывы». О серии взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, сообщаило «Укринформ».