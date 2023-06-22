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Коммерсантъ FM
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Spotify обновил дизайн приложения для ПК

Стриминговый сервис Spotify выпустил обновление приложения для компьютеров, в котором была переработана левая боковая панель для управления музыкой и подкастами, также добавили больше информации о прослушиваемом треке. Приложение для ПК стало больше походить на веб-версию и приложение для смартфонов.

На левой боковой панели появилась функция «Ваша библиотека», которая дает доступ к сохраненным композициям и подкастам. Ее можно свернуть или раскрыть по желанию пользователя. В развернутом виде она будет также показывать дополнительные сведения о воспроизводимом треке — например, когда он в последний раз запускался.

В правой колонке «Сейчас играет» теперь появилась биографическая справка об артисте, а также возможность приобрести его товары или узнать даты концертов. Там же можно узнать, что сейчас слушают друзья пользователя. Ранее Bloomberg сообщило, что Spotify планирует запустить более дорогую подписку с музыкой в более высоком качестве — Hi-Fi без потерь.

В марте Spotify обновил интерфейс с упором на видеоконтент — теперь лента приложения включает в себя вертикальные видео, ролики с подкастами и всплывающие картинки, предлагающие послушать новые плейлисты. Также компания поменяла вид иконки, которая добавляла композицию или альбом в медиатеку пользователя: теперь вместо «сердечка» пользователи будут нажимать на значок «плюс».

Евгений Федуненко

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