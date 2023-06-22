Власти Косово разрешили въезд сербским грузовикам с иностранными товарами

Власти частично признанной республики Косово разрешили въезд грузовикам из Центральной Сербии с сербскими номерами и иностранными товарами. Об этом сообщил портал Kosovo Online.

Как сообщило издание, первый грузовик из центральной Сербии с иностранным грузом въехал на территорию Косово поздно вечером, 21 июня. Грузовик принадлежал компании, которая занимается оптовой торговлей строительными материалами.

В середине июня власти Косово запретили въезд в регион автомобилям с сербскими номерами и грузовикам с товарами из Центральной Сербии. Решение принято после того, как власти Сербии арестовали трех косовских полицейских.

Конфликт Сербии и Косово в очередной раз обострился в апреле. В населенной преимущественно сербами северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В регионе произошли столкновения сербов с косовской полицией. В регион прибыли солдаты международных сил безопасности под эгидой НАТО — KFOR.

Премьер-министр Косово Альбин Курти называл протестующих толпой экстремистов. Он заявил, что прислушается к призывам Запада отозвать полицию, если митингующие уйдут. Президент Сербии Александр Вучич обвинил господина Курти в жестоком применении силы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Премьеру Косово сделали последнее предупреждение».

Олеся Павленко