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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Латвии заявил о готовности передать Украине все имеющиеся у страны вертолеты

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его страна готовится завершить передачу всех своих вертолетов Украине. В ходе международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне, трансляцию которой вело издание The Independent, он отметил, что ранее Киеву уже были переданы все зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые были у Латвии.

Кришьянис Кариньш

Кришьянис Кариньш

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кришьянис Кариньш

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«История России и Латвии связана, и у нас никогда не было иллюзий, что дела на нашем востоке идут очень хорошо, у нас были все признаки того, что дела идут совсем плохо. Поэтому в начале этих событий мы приняли решение отправить военную помощь Украине. Наши Stinger были доставлены на Украину за день до начала полномасштабного вторжения. С этого времени правительство Латвии потратило более 1,3% ВВП на всевозможную помощь Украине, из них 1% — на военные нужды»,— сказал он.

В ходе конференции премьер-министр Латвии подчеркнул, что союзникам Киева необходимо продолжать поддерживать украинскую сторону. По его словам, чтобы гарантировать безопасность во всей Европе, следует обеспечить присоединение Украины не только к Евросоюзу, но и к НАТО.

«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине. Также у нас есть флот вертолетов. Мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят. Мы готовим украинских солдат, в этом году около 3 тыс. Если такая маленькая страна, как Латвия, может потратить 1,3% ВВП, то можете и вы»,— заключил господин Кариньш.

С начала российско-украинского военного конфликта Евросоюз выделил Украине около €38 млрд. 20 июня Еврокомиссия предложила зарезервировать для Украины на ближайшие четыре года еще €50 млрд. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины может потребоваться $411 млрд.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в Евросоюз. 30 сентября господин Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. В то же время глава государства признавал, что Киев не получит членство до завершения военного конфликта. Украинские власти утверждают, что поддержку вступления Украины в альянс формализовали уже 20 стран НАТО.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украину проведут через все круги».

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