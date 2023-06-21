Немецкий телеканал RTL опубликовал кадры с места подрыва «Северного потока-2»

Новые кадры с места взрыва на газопроводе «Северный поток-2» опубликовал немецкий телеканал RTL. Съемки велись с подводного беспилотника на глубине 72 м.

Взрывы на «Северных потоках» с последующей утечкой газа произошли в сентябре. Утечка была обнаружена 26 сентября. Власти Германии, Швеции и Дании ведут совместное расследование инцидента. Россия назвала взрывы актом международного терроризма.

13 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что летом 2022 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США получило информацию о том, что власти Украины могут организовать операцию с целью повредить «Северные потоки». В связи с этим за несколько недель до взрывов на трубопроводах ЦРУ оказывало давление на власти Украины и просило отказаться от подобных планов.

Газета Politico по итогам совместного расследования с нидерландскими NOS и Nieuwsuur и немецкими Die Zeit и ARD сообщила, что, по данным разведки Нидерландов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный руководил операцией на «Северных потоках», в которой участвовала небольшая группа водолазов.

Подробнее о расследовании западных СМИ — в материале «Кто подорвал трубу».

Эрдни Кагалтынов