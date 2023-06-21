Песков: слова Байдена о «диктаторе Си» говорят о непредсказуемости политики США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине свидетельствуют о непредсказуемости политики Вашингтона. Таким образом господин Песков прокомментировал информацию о том, что президент США назвал лидера Китая «диктатором».

«Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости. С другой стороны, и продолжение таких менторских проявлений во внешней политике США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств, и число этих государств постоянно растет»,— сказал пресс-секретарь.

Господин Песков отметил, что во время пребывания госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекине 18–19 июня были разные «примирительные заявления». Слова господина Байдена, по мнению пресс-секретаря, стали «непонятной компенсацией» за действия в ходе визита госсекретаря.

«Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой»,— заключил господин Песков.

Ранее сегодня, 21 июня, Reuters сообщило, что Джо Байден назвал Си Цзиньпиня диктатором на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. МИД Китая заявил, что высказывания американского президента крайне безответственны и нарушают дипломатический этикет.

Господин Блинкен находился в Пекине с двухдневным визитом 18–19 июня. Он стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим КНР с 2018 года. Американский дипломат провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Китая Цинь Ганом.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Эрдни Кагалтынов