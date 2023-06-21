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Коммерсантъ FM
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Альфа-банк выдал более 20 млрд юаней кредитов с 2022 года

Кредитный портфель Альфа-банка в китайской валюте превышает 20 млрд юаней, сообщил председатель совета директоров банка Олег Сысуев. Кредитная организация начала кредитовать в юанях в 2022 году.

«За 2022 год треть выданных юаневых кредитов в России пришлась на Альфа-банк, это почти 18 млрд юаней. Наш текущий кредитный портфель в китайской валюте превышает 20 млрд юаней»,— рассказал он в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

По его словам, банк считает юань валютой, предназначенной для торговых операций. «В России из-за почти нулевого профицита платежного баланса к юаню китайской валюты не так много»,— добавил господин Сысуев.

Рост спроса на юань был зафиксирован летом 2022 года. Как показал опрос инвестиционного брокера «Финам», юань входит в тройку лидеров валют, которые россияне используют для хранения сбережений в наличной форме. В июне российские банки сообщили о проблемах с переводом юаней напрямую в Европу и США.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Переводы не проходят напрямую».

Лаура Кеффер

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