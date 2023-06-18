Переводы не проходят напрямую

Российские банки сообщили о проблемах с переводом юаней напрямую в ЕС и США. Ранее такую возможность предоставлял китайский финансовый гигант Bank of China. Однако на днях он приостановил операции, о чем уведомил клиентов в письмах, сообщает РБК. Со сложностями столкнулись Модульбанк, «Финам», Акибанк и Юникредит-банк. Однако ограничения не коснулись переводов юаней американским и европейским получателям, у которых открыты собственные счета в кредитной компании из КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

С чем связаны проблемы? И можно ли их решить? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с президентом инвестиционного холдинга «Финам» Владиславом Кочетковым:

«Причина сейчас одна — давление, прежде всего, со стороны США. На большинстве участников внешнеэкономической деятельности, которые работают через КНР, это радикально не отразится. Как правило, у российских банков есть несколько китайских банков-контрагентов, в которых открыты корсчета. Туда заводятся юани, доллары, евро для оплаты, и платежи проходят там.

Просто нужно использовать более рабочие схемы, а не направлять деньги непосредственно в ЕС, тогда проблем возникать не будет.

Кроме Китая, есть и другие направления денежных потоков. Российские кредитные организации имеют корсчета уже практически по всему миру, не только в СНГ, но и на Ближнем Востоке, и в странах Юго-Восточной Азии. Альтернативные каналы для трансакций, конечно, найдутся. Решение может занять несколько недель.

Если говорить о всех платежах в юанях, то в структуре нашей клиенткой базы они достигают примерно 65%, это достаточно много. Если говорить о расчетах с европейскими контрагентами, то доля как раз будет небольшая, не более 10%, в том числе потому, что компании в ЕС стараются отслеживать все цепочки, чтобы формально не работать с россиянами».

Переводы юаней напрямую западным странам — довольно экзотическое явление, подтверждают и в Модульбанке. По словам представителей организации, доля таких операций составляла всего 3% от общего объема трансакций в китайской валюте.

Такой маршрут могли использовать российские частные инвесторы и бизнес, отмечают эксперты. Например, для некоторых неподсанкционных компаний иные способы переводов оказались недоступны.

Впрочем, операции в юанях тоже сопровождают задержки и довольно жесткий комплаенс, отметил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов:

«Я гораздо более реальной вижу ситуацию каких-то трансакций между российскими клиентами и китайскими посредниками в юанях с последующей конвертацией уже в доллары США либо в евро, и затем переводы, соответственно, в этих валютах.

Что касается прямых платежей в юанях в ЕС и США, то могу допустить, что это такой повод обойти валютный контроль со стороны надзорных ведомств. Но, на мой взгляд, это не очень очевидное решение, поскольку в любом случае там, скорее, будет вопрос контроля за предметом сделки, чем за валютой.

Какого-то массового оборота в юанях между США, Европой, Швейцарией, Великобританией и российскими клиентами я не представляю себе».

Bank of China работает в России с 1993 года и считается опорной расчетной организацией для предприятий и госструктур Китая. Ранее трансграничные операции российский юридических и физических лиц также ограничивали другие кредитные компании из дружественных стран, в частности, банки из Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана.

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Иван Хорушевский