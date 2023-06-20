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Коммерсантъ FM
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Госдума в первом чтении одобрила ставку НДФЛ 13–15% для работающих из-за рубежа

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, вносящий поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, для «дистанционных» сотрудников компаний после утраты ими налогового резидентства будет применяться базовая ставка НДФЛ 13–15%. В случае принятия законопроекта, внесенного правительством, эта норма заработает с 1 января 2024 года.

Согласно действующему законодательству, если в трудовом договоре штатного сотрудника и компании нет упоминания о работе за границей, то работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13–15% НДФЛ, после утраты им российского налогового резидентства — 30%.

Ранее сообщалось, что фрилансеры после полугода жизни за границей могут попасть под обложение НДФЛ по ставке 30%. От этой идеи отказались из-за опасений усиления оттока кадров.

Подробнее о поправках читайте в публикации «Ъ» «Налоговый кодекс пошел на поправки».

Мария Федотова

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