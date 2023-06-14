Минфин объяснил отказ от 30-процентного НДФЛ для уехавших опасениями усилить отток кадров

Минфин предложил использовать базовые ставки НДФЛ 13–15% для дистанционных сотрудников после утраты ими налогового резидентства РФ из-за опасений перетока трудовой силы. Ранее сообщалось, что фрилансеры, работающие на российские компании из-за рубежа с «использованием российского сегмента интернета» после полугода жизни за границей, могут попасть под обложение НДФЛ по ставке 30%. Затем в Минфине пояснили, что поправки к Налоговому кодексу не коснутся сотрудников иностранных филиалов компаний из России.

«Если вводить 30-процентную ставку, эти предприятия, на которых работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там. Соответственно, мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и для нерезидентов»,— сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Сазанов (цитата по «Интерфаксу»). Задачей является не максимизация поступлений от таких граждан, а сохранение доходной базы региональных бюджетов, говорили ранее в Минфине.

Пока гражданин остается налоговым резидентом РФ, он платит 13–15% в российский бюджет с полученных доходов, если перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством той страны, налоговым резидентом которой он стал. Если в трудовом договоре штатного сотрудника и компании нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13–15% НДФЛ, после утраты им российского налогового резидентства — 30%. Фрилансеры освобождаются от уплаты НДФЛ в российскую казну после утраты ими налогового резидентства РФ.

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Мария Федотова