Губернатору поменяли соперников

Стал известен круг потенциальных соперников губернатора-единоросса Андрея Травникова на предстоящих в сентябре очередных выборах главы Новосибирской области. Своих кандидатов уже выдвинули КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП). Кандидат от «Коммунистов России» успел подать необходимые документы в областную избирательную комиссию, а «Новые люди» определятся со своим участием на этой неделе. Предвыборные программы кандидатов, никто из которых ранее в кампаниях такого уровня не участвовал, еще формируются. В частности, КПРФ и СРЗП, судя по заявлениям их представителей, готовы внести в свои программы требование вернуть в регионе прямые выборы мэров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборны программы кандидатов, никто из которых ранее в губернаторских кампаниях в Новосибирской области не участвовал, еще формируются

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Предвыборны программы кандидатов, никто из которых ранее в губернаторских кампаниях в Новосибирской области не участвовал, еще формируются

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Региональное отделение (РО) «Единой России» на своей конференции 20 июня подведет итоги праймериз и назовет своего кандидата в губернаторы Новосибирской области на сентябрьских выборах. В числе участников предварительного голосования — действующий губернатор Андрей Травников, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова, депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко и бывший министр труда и социального развития региона, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №34» Ярослав Фролов. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, 16 мая президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с господином Травниковым пожелал ему удачи на предстоящих губернаторских выборах, что позволяет легко прогнозировать итоги праймериз. На выборах 2018 года Андрей Травников получил 64,5% голосов при явке 29,5% и трех соперниках — от ЛДПР, «Справедливой России» и «Народного альянса».

К началу конференции единороссов уже стали известны кандидаты от большинства РО крупнейших политических партий. Никто из них ранее в губернаторских выборах не участвовал.

КПРФ вдвинула депутата законодательного собрания Романа Яковлева. «Это первое решение, оно принципиально для нас»,— сказал первый секретарь обкома партии, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подводя итоги конференции РО, состоявшейся 17 июня. Ни в 2014 году, ни в 2018-м коммунисты не выставляли своего кандидата. В 2021 году господин Яковлев участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ в Барабинском округе №138, где с результатом 28,3% занял второе место после единоросса Виктора Игнатова. По словам господина Локотя, «среди наших кандидатов он получил лучший результат (в одномандатных округах.— „Ъ“)».

ЛДПР на этот раз выдвинула в качестве кандидата вице-спикера новосибирского горсовета Евгения Лебедева — «опытного партийца, которого поддерживает большое количество граждан». В 2020 году он уверенно выиграл выборы в муниципальный парламент в одномандатном округе №2, набрав более 71% голосов. В 2014-м и 2018 году партия выдвигала кандидатом в губернаторы Дмитрия Савельева, который получил 18,8% и 17,4% голосов соответственно. Но в 2021-м господин Савельев баллотировался в Госдуму РФ уже от «Единой России».

Поменял партийную сторону и директор торгово-развлекательного центра «Эдем» в новосибирском Академгородке Вячеслав Плотников. В 2020 году он возглавил территориальную группу №36 партсписка «Единой России» на выборах депутатов законодательного собрания, но в состав областного парламента не прошел. В 2023-м господина Плотникова, не состоящего в рядах ни одной партии, в губернаторы выдвинуло РО СРЗП. «Мы очень с ним похожи. Вячеслав Львович очень много помогает людям с территории. Огромное количество мероприятий, огромное количество поддержки социально незащищенных слоев населения»,— рассказал о кандидате председатель совета РО, депутат Госдумы РФ Александр Аксененко. Сам Вячеслав Плотников объяснил свое участие в политике тем, что «у каждого бизнесмена наступает момент, когда хочется чего-то большего». Ранее «Справедливая Россия» дважды выдвигала кандидатом депутата заксобрания Анатолия Кубанова. В 2014 году он набрал 13,5% голосов, спустя четыре года — 11,7%. В нынешней кампании господин Кубанов будет фигурировать в качестве одного из кандидатов на пост сенатора от СРЗП.

По данным ГАС «Выборы», облизбирком уже получил документы от одного из претендентов — Андрея Щукина от партии «Коммунисты России», вся предыдущая политическая карьера которого была связана с Алтайским краем. Там он избирался депутатом заксобрания, а в 2017–2018 годах работал заместителем председателя регионального правительства. Новосибирское РО «Коммунистов России» господин Щукин возглавил в июле 2022 года. «Новые люди» определятся со своим участием в выборах до конца этой недели, сообщили „Ъ-Сибирь“ в РО партии.

Предвыборные программы кандидатов еще верстаются. «На федеральном уровне наша партия выступает за прямые выборы мэров во всех муниципалитетах. Это позиция СРЗП. Поэтому я думаю, что здесь ничего нового не будет»,— сказал Александр Аксененко, отвечая на вопрос „Ъ-Сибирь“ о возможности включения этого вопроса в программу господина Плотникова. «На сегодняшний день прямые выборы глав отменены. Последней каплей стала отмена выборов мэра Новосибирска и наукограда Кольцово. Наша партия занимает принципиальную позицию по данному вопросу. Мы выступаем и будем бороться за возвращение прямых выборов»,— заявил, в свою очередь, Роман Яковлев.

По мнению новосибирского политолога Владимира Леонтьева, главная задача выдвинутых оппозиционными партиями кандидатов — укреплять свой потенциал перед следующими выборами в заксобрание, Госдуму РФ и др. «Большую конкуренцию составить (кандидату от ЕР на губернаторских выборах.— „Ъ“) при всем желании пока у них нет возможности — ни сил политических, ни материальных»,— считает он.

Валерий Лавский