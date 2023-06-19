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Коммерсантъ FM
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Президент ЮАР Рамафоса призвал к переговорам по итогам поездки в Киев и Москву

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что боевые действия на Украине должны завершиться по итогам дипломатических переговоров. Господин Рамафоса подчеркнул, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на дальнейшее взаимодействие с африканскими лидерами для урегулирования конфликта.

Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями с соблюдением основополагающих принципов Движения неприсоединения, а также учитывая, что его завершение соответствует коллективным интересам всех»,— говорится в заявлении на сайте администрации президента ЮАР (цитата по «РИА Новости»).

В ходе переговоров с российской и украинской сторонами африканские лидеры обратили особое внимание на последствия конфликта для жителей двух стран и необходимость гарантий безопасности для России и Украины. По словам Сирила Рамафосы, господа Путин и Зеленский по итогам встреч согласились продолжить сотрудничество для урегулирования конфликта.

«Зеленский и Путин согласились на дальнейшее взаимодействие после этого первого визита. На фоне того как продолжается взаимодействие между двумя сторонами и африканскими лидерами, мы надеемся, что по мере продвижения процесса будет создана основа для деэскалации конфликта и переговоров — две основные предпосылки к долгосрочному миру»,— отметил президент ЮАР.

16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. Президент ЮАР на пресс-конференции по итогам переговоров назвал десять основных составляющих мирного плана африканских стран. Среди них — скорое начало российско-украинских переговоров и обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим. При этом в плане нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими.

17 июня делегацию Африканского континента принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин. В ходе встречи российский президент подчеркнул ценность участия африканских лидеров в поиске путей урегулировании конфликта. Он также отметил, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу со всеми, «кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».

Подробнее — в материале «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Милена Костерева

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