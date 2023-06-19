Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На прошлой неделе Хачанов снялся с турнира в немецком Халле из-за травмы, которую он получил на Roland Garros.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович. Также в десятку вошли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Аслан Карацев занимает 45-е место.

Топ-10 рейтинга АТР:

Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков;

Карлос Алькарас (Испания) — 7175;

Даниил Медведев (Россия) — 5845;

Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;

Стефанос Циципас (Греция) — 4875;

Хольгер Руне (Дания) — 4375;

Андрей Рублев (Россия) — 4000;

Тейлор Фриц (США) — 3515;

Янник Синнер (Италия) — 3300;

Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.

В начале июня Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6 в пользу серба. Тем не менее россиянин ненадолго возвращался в первую десятку мирового рейтинга.

Подробности — в материале «Ъ» «Десятка без полуфинала».

Лаура Кеффер