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Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На прошлой неделе Хачанов снялся с турнира в немецком Халле из-за травмы, которую он получил на Roland Garros.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович. Также в десятку вошли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Аслан Карацев занимает 45-е место.

Топ-10 рейтинга АТР:

  • Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков;
  • Карлос Алькарас (Испания) — 7175;
  • Даниил Медведев (Россия) — 5845;
  • Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;
  • Стефанос Циципас (Греция) — 4875;
  • Хольгер Руне (Дания) — 4375;
  • Андрей Рублев (Россия) — 4000;
  • Тейлор Фриц (США) — 3515;
  • Янник Синнер (Италия) — 3300;
  • Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.

В начале июня Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6 в пользу серба. Тем не менее россиянин ненадолго возвращался в первую десятку мирового рейтинга.

Подробности — в материале «Ъ» «Десятка без полуфинала».

Лаура Кеффер

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