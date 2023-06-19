Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На прошлой неделе Хачанов снялся с турнира в немецком Халле из-за травмы, которую он получил на Roland Garros.
Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович. Также в десятку вошли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Аслан Карацев занимает 45-е место.
Топ-10 рейтинга АТР:
- Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков;
- Карлос Алькарас (Испания) — 7175;
- Даниил Медведев (Россия) — 5845;
- Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;
- Стефанос Циципас (Греция) — 4875;
- Хольгер Руне (Дания) — 4375;
- Андрей Рублев (Россия) — 4000;
- Тейлор Фриц (США) — 3515;
- Янник Синнер (Италия) — 3300;
- Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.
В начале июня Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6 в пользу серба. Тем не менее россиянин ненадолго возвращался в первую десятку мирового рейтинга.
Подробности — в материале «Ъ» «Десятка без полуфинала».