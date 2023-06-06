Россиянин Хачанов проиграл сербу Джоковичу в четвертьфинале Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Хачанов проиграл в четырех партиях со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

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Таким образом, Roland Garros покинул последний российский теннисист. Ранее из борьбы вышли первая ракетка России Дарья Касаткина и вторая ракетка мира Даниил Медведев.

В полуфинале Roland Garros серб Новак Джокович встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и греком Стефаносом Циципасом. Призовой фонд Roland Garros, второго турнира в сезоне Большого шлема,— €49,6 млн.

Анастасия Ларина