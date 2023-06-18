Зонд «Юнона» впервые сфотографировал молнию на Юпитере

NASA опубликовало первые снимки молнии на Юпитере — фотографии были сделаны с помощью зонда «Юнона». Ученые и раньше предполагали наличие молний на планете, но достоверно подтвердить это удалось впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA Фото: NASA

Если на Земле молнии часто можно наблюдать в экваториальной зоне, то для Юпитера они характеры на полюсах: нынешний снимок был сделан 30 декабря 2020 года в рамках 31-го близкого пролета зонда около Северного полюса. Сырые данные полностью обработали только в 2022 году — тогда ученые и обнаружили эту фотографию, сделанную с высоты в 32 тыс. км. В ближайшее время «Юнона» будет часто пролетать над ночной стороной Юпитера, что даст больше возможностей получить изображения молний.

Зонд «Юнона» был запущен 5 августа 2011 года для исследования гравитационного и магнитного полей Юпитера, а также атмосферы планеты.

Ранее ученые NASA обнаружили на спутнике Сатурна Энцелад гигантский гейзер, который выбрасывает воду на сотни километров в космос, а также предположили, что 14 февраля 2046 года в Землю может врезаться астероид.

Евгений Федуненко