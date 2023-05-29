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NASA обнаружило на луне Сатурна гигантский водяной гейзер

Ученые NASA с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» сумели обнаружить на луне Сатурна Энцелад гигантский гейзер, который выбрасывает воду на сотни километров в космос. Исследователи считают, что из выброшенных в космос элементов могло быть сформировано одно из колец Сатурна.

Фото: NASA

Фото: NASA

Гейзер был обнаружен в ноябре 2022 года, а сейчас результаты доклада были представлены на конференции в Научном институте космического телескопа в Балтиморе. Ученые уже не впервые находят воду на Энцеладе, но только сейчас стали понятны масштабы выбросов, которые могут уходить в космос дальше, чем диаметр луны, составляющий 504 км. В составе выбросов есть метан, углекислый газ и аммиак — они являются необходимыми элементами для возникновения жизни. Также считается, что под ледяным покровом Энцелада находится океан жидкой воды, а источником выбросов могут служить гидротермальные жерла на дне океана.

В NASA обсуждают возможные миссии к Сатурну для поиска жизни: предполагается, что орбитальный модуль Enceladus Orbilander будет собирать образцы шлейфа, находясь на орбите луны, а через год приземлится на ее поверхность. Также рассматривается возможность направить под ледяной покров Сатурна робота-змею Exobiology Extant Life Surveyor.

Евгений Федуненко

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