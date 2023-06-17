Главные новости за 17 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Вечером 16 июня на Лабинский район обрушился проливной дождь, который продолжался несколько часов. Из-за этого из берегов вышла река Кукса. Больше всего пострадала станица Владимирская. Тут оказалось подтоплено 80 домов и 460 дворов.

В Краснодаре частично запустили автомобильное движение по дублеру Яблоновского моста. Его строительство продолжалось с 2019 года.

Один человек погиб и трое, включая ребенка, пострадали в ДТП в районе Лабинска.

Администрация Анапы за два дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписала шесть соглашений более чем на 71,19 млрд руб.

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