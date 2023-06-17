В Лабинском районе из-за сильного ливня подтопило больше 90 дворов и 40 домов

Из-за сильного ливня, который продолжался несколько часов вечером 16 июняя, сразу в нескольких станицах и хуторах Лабинского района подтопило больше 90 дворов и 40 домов. Об этом в телеграм-канале сообщила глава муниципалитета Владимир Забураев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран последствия подтопления в станице Владимирской

Фото: телеграм-канал «Лабинск Онлайн» последствия подтопления в станице Владимирской

Фото: телеграм-канал «Лабинск Онлайн»

По его словам, больше всего пострадала станица Владимирская. Здесь вышла из берегов река Кукса: уровень воды поднялся до 3,5 метров при показателях опасного явления 1,4 метра. В результате подтоплены оказались 80 дворовых территорий и 30 домовладений. Кроме того, из берегов вышла река Неволька – вода подошла к зданию участковой больницы.

«Принято решение эвакуировать пациентов и медиков. Больных, нуждающихся в стационарном лечение, сейчас направили в ЦРБ и другие участковые больницы района», – написал Владимир Забураев.

Кроме больницы также эвакуировали 26 постояльцев и пять сотрудников дома социального обслуживания. Их направили в соцучреждение в станице Чамлыкской.

Ливневый дождь затронул и другие поселения, отметил господин Забураев:

в хуторе Привольный предварительно подтоплено 9 домов и дворовых территорий;

в хуторе Сладкий река Хуторянка затопила 4 придворовых территории;

в станице Вознесенской река Чамлык переливается через региональную трассу в сторону хутора Харьковского (подтоплений домов нет);

в хуторе Харьковском из-за разлива реки Грязнухи пострадало одно домовладение;

Александр Орлов

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