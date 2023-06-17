Анапа на ПМЭФ-2023 подписала соглашений на 71 млрд рублей

Администрация Анапы за два дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписала шесть соглашений более чем на 71,19 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Анапы Фото: Администрация Анапы

В основном, все соглашения касаются курортной сферы. Самым масштабным проектом станет строительство гостиничного комплекса «Лучи», рассчитанного на 16 тыс. посетителей в сутки. Он станет самым крупным гостиничным кластером на Черноморском побережье. Его площадь составит 31 га. Стоимость проекта оценивается в 48 млрд руб. Начать строительство планирует уже в этом году, а завершить в 2029 году.

По итогам соглашений на территории Анапы также планируется строительство гостиничных комплексов класса 5 и 4 звезды на Симферопольском шоссе, Большом Утрише и в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, планируется создать винодельческий комплекс полного цикла с туристическим и образовательным кластерами в Супсехском округе, два промышленных парка в Воскресенском и Виноградном.

«Реализация каждого инвестпроекта – это не только значительные поступления в бюджет и новые рабочие места, это ещё один шаг вперед для комплексного и гармоничного развития Анапы. Сейчас все масштабное строительство в Анапе связано не с жилой застройкой, а с нашими титульными направлениями. В Анапе должны развиваться курортная сфера, виноградарство, виноделие и легкая экологичная промышленность. По каждому направлению на форуме сделаны серьезные заделы, наступает время воплощать проекты в жизнь», – заявил глава Анапы Василий Швец.

Александр Орлов

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