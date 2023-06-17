В ДТП под Лабинском один человек погиб и трое пострадали

Один человек погиб и трое, включая ребенка, пострадали в ДТП в районе Лабинска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 16 июня около 18:00 на северном подъезде к городу. По информации полиции, водитель Renault Duster на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-21140, в результате машины столкнулись.

От полученных в ДТП травм в машине скорой помощи скончалась 23-летняя пассажирка ВАЗа. Оба водителя, а также трехлетний ребенок, находившийся в отечественном автомобиле, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.

Александр Орлов

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